حقق الجنيه المصري مكاسب نسبية منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأمريكي بلغت نحو 6 قروش، مدعومًا بعدد من العوامل في مقدمتها نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تحقيق استقرار السياسة النقدية، التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فوق حاجز الـ 40 مليار دولار.وأفادت تقارير اقتصادية اليوم بأن متوسط سعر صرف الدولار بالسوق المصرية انخفض من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في آخر أيام العام الماضي، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع يوم الثلاثاء الماضي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.