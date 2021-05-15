شف المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم، أن اقتصاد البلاد انكمش 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق؛ ما يعكس تأثير جائحة فايروس كورونا على قطاع السياحة في البلاد.
وقال المعهد:«إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8% وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز 11% في عام 2020».
وتمثل السياحة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وقال المعهد:«إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8% وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز 11% في عام 2020».
وتمثل السياحة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.