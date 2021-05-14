كشف أحدث موجز عن الهجرة والتنمية، صادر عن البنك الدولي، أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميا في قائمة البلدان المصدرة للتحويلات المالية في العام الماضي 2020 بـ35 مليار دولار، وذلك رغم اندلاع أزمة فايروس كورونا «كوفيد-19».

وبحسب البيانات، جاءت الولايات المتحدة على رأس البلدان المصدرة للتحويلات المالية في عام 2020، التي سجلت تحويلات بـ68 مليار دولار، تليها الإمارات بـ43 مليار دولار، ومن ثم روسيا بـ17 مليار ريال نظراً لمخزونها الضخم من المهاجرين من أوروبا وآسيا الوسطى.

ووفقا للبيانات، وصلت تدفقات التحويلات المسجلة رسميًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 540 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.6% فقط من إجمالي عام 2019 البالغ 548 مليار دولار، بحسب بيانات الموجز.

وعلى رأس البلدان المستقبلة للتحويلات كانت الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين ومصر. وظلت الهند أكبر متلقٍ للتحويلات منذ عام 2008.

وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع حدوث نمو متواضع بنحو 2.1% بسبب الانتعاش المتوقع في الاقتصادات المضيفة الرئيسية مثل السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات.