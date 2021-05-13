نزلت الليرة التركية نحو 0.8% مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام اليوم (الخميس)، وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش بلغت 8.473 دولار.وأظهرت بيانات أمس (الأربعاء) أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل الماضي بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما؛ ما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.من جهته، قال البنك المركزي التركي (الثلاثاء) الماضي: «عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس الماضي. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير الماضي عند 2.585 مليار دولار، وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 36.724 مليار دولار في 2020».