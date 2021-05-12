حصلت الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية (SRSC)، وهي مشروع مشترك تابع لشركة بوينغ وجهات محلية أخرى، على شهادة من الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تسمح للشركة بإجراء عمليات الصيانة للطائرات المروحية وملحقاتها.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية مايكل نايت: «يعتبر الترخيص الجديد في السعودية علامة بارزة بالنسبة للشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية وصناعة الطيران المحلية. وتعد هذه الشهادة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً مهماً من شأنه أن يفتح العديد من الفرص التجارية في مجال صيانة وتصليح الطائرات المروحية ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما أيضاً في منطقة الخليج العربي».

وأضاف نايت: «تعادل شهادة GACA Part-145 شهادة الإصلاح المعتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة. وتعتبر الميزة المهمة لعملائنا في المملكة أنهم لن يضطروا بعد الآن إلى شحن طائراتهم المروحية إلى الخارج للصيانة والإصلاح الشامل للمكونات، مما سيتيح لهم توفير الوقت والمال ليتمكنوا من تلبية متطلبات أعمالهم».

وتتيح شهادة Part-145 من GACA للشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية إجراء عمليات الصيانة على Leonardo والمعروفة سابقاً باسم AgustaWestland وهياكل الطائرات المروحية وأجهزتها ومعدات الاتصالات فيها.

ومن جانبه، قال رئيس شركة بوينغ السعودية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية المهندس أحمد عبدالقادر جزار: «تعد المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسياً لدى بوينغ. ونتخذ كشركة الخطوات اللازمة لتعزيز نمونا وتسهيل عملية صنع القرار إلى عملائنا السعوديين والإقليميين، وتعزيز الشراكات وتسريع جهودنا لدعم لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال توظيف المواهب المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي».

وأسست كل من بوينغ والسلام لصناعة الطيران والسعودية لهندسة وصناعة الطيران، الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية عام 2015 بهدف توفير القدرات المستدامة للطائرات العمودية التجارية والدفاعية في المملكة. ويوفر مشروع الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية المشترك في الرياض خدمات الصيانة والتصليح الشاملة داخل المملكة لأسطول الطائرات العمودية المتنوع في المملكة العربية السعودية.