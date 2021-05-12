ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي أمس (الثلاثاء) إلى 68.32 دولار للبرميل، وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 0.03% لتبلغ عند التسوية 64.92 دولار للبرميل، عقب أنباء عن استئناف تشغيل شبكة منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الأسبوع، وذلك عقب تعرضها لهجوم إلكتروني؛ ما أجبرها على إغلاق شبكتها.‏وقفزت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع وقد تتجه قريبا إلى أعلى مستوى منذ 2014 (7 سنوات).وأوضح اتحاد السيارات الأمريكي أن أسعار البنزين صعدت 6 سنتات للجالون، ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.وأشار إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها 3 سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر 2014.يأتي ذلك بينما زادت أسعار تأجير ناقلات النفط في الولايات المتحدة مع تدافع المصافي بحثاً عن سفن لتخزين الوقود.وبحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، سعت عدة شركات كبرى لاستئجار العديد من ناقلات النفط؛ بهدف استخدامها كخزانات بحرية.يذكر أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يزداد مع تلقي المزيد من الأمريكيين لقاحات مضادة لكوفيد-19، وبدء السفر على نطاق واسع. وتبدأ ذروة الطلب لموسم القيادة الصيفي في نهاية مايو الجاري.