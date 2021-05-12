كشف البنك المركزي التركي أمس أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس الماضي، مقارنة بعجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير الماضي عند 2.585 مليار دولار، بينما سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في تركيا قفز 16.6% على أساس سنوي في مارس الماضي، متجاوزا التوقعات بفارق كبير، ليسجل نموا للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد العام الماضي، بالتزامن مع بدء إجراءات مكافحة جائحة فايروس كورونا.من جهته، قال معهد الإحصاء التركي: «إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.7% على أساس شهري في مارس الماضي، بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية».وكان الإنتاج في عدد كبير من المصانع التركية قد توقف قبل عام بعد فترة قصيرة من تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. وانخفض الإنتاج 31.4% في أبريل 2020 و19.9% في مايو 2020 قبل أن يتعافى في يونيو من العام نفسه.