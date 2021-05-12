أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس (الثلاثاء)، على توقعاتها بتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة، ورغم أزمة فايروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري: «إن الطلب سيزيد 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يعادل 6.6%، دون تغيير عن تقديراتها الشهر الماضي».واتسم التقرير بالتفاؤل رغم تحذيره من «ضبابية كبيرة»، لاسيما في ما يخص الجائحة، ومع تأثر أسعار النفط ببواعث القلق حيال الهند. وأضافت أوبك: «تواجه الهند تحديات خطيرة متعلقة بكوفيد-19، ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021». وخفضت أوبك في التقرير توقعها للطلب على النفط في الربع الثاني 300 ألف برميل يوميا، لكنها رفعت تقديراتها للربع الثالث 150 ألف برميل يوميا وللأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 290 ألف برميل يوميا.