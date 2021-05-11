حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية السعودية، بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول من عام 2021، نمواً إيجابياً بلغت نسبته 4% مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020. وبحسب التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أمس (الاثنين)، حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2021 نمواً إيجابياً بنسبة 3.3% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020. وأوضحت هيئة الإحصاء أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يوماً من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية.وبيّنت أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تتعلق بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.