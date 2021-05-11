مالت الأسواق الأوروبية للارتفاع في تداولات أمس (الاثنين)، مع ترحيب الأسواق العالمية بتوقعات الإبقاء على السياسة اللينة للفيدرالي الأمريكي بعد نتائج الوظائف التي جاءت أقل من التوقعات.وهذا الأمر يلقي بظلاله على الدولار الأمريكي الذي شهد تراجعات قوية أمام الين والجنيه الإسترليني.يأتي ذلك فيما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018، وسط مؤشرات على أن اقتصاد البلاد يتقدم على الآخرين.وارتفعت العملة بما يصل إلى 0.3% إلى 6.4114 للدولار، وهو الأقوى منذ يونيو 2018، بعد أن تجاوزت أعلى مستوى لها منذ عام حتى تاريخه عند 6.4245 في يناير.