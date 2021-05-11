أدى التسابق على شراء العقارات في المملكة المتحدة قبل نهاية شهر يونيو القادم، حيث مدد وزير الخزانة ريشي سوناك الشهر الماضي عطلة رسوم الطوابع التي توفر على المشترين ما يصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني، إلى ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها في 7 أشهر في أبريل الماضي، مدعومة بتمديد التخفيض الضريبي على مشتريات العقارات وتوقعات اقتصادية أكثر إشراقاً، وارتفعت القيم بنسبة 1.4% عن شهر مارس 2021، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث قاد الأسعار للصعود بنسبة 8.2% إلى مستوى 363 ألف دولار، وهو أكبر مكسب سنوي في آخر 5 سنوات.من جانبها، أوضحت جمعية البناء الوطنية الشهر الماضي أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 2.1% في أبريل، وهو أسرع ارتفاع شهري خلال آخر 17 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».