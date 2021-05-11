ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد إلى مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع الطلب بشكل قوي من الصين، مع انتعاش قطاعي البناء والتصنيع. وتخطت الأسعار مستويات 225 دولاراً للطن، بعد أن قفزت 10% خلال دقائق، علما أنها اخترقت 200 دولار لأول مرة الأسبوع الماضي. وشهدت أسواق السلع ارتفاعات قوية وواسعة النطاق عززت التوقعات بين عدد من المتداولين والمحللين بأن فترة طويلة من ارتفاع الأسعار يتفوق فيها الطلب على العرض قد بدأت مع انتعاش الاقتصادات العالمية الكبيرة.وتحتل أستراليا المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الحديد بـ930 مليون طن، ثم البرازيل بـ480 مليون طن، تليها الصين بـ350 مليون طن. وتأتي الهند في المرتبة الرابعة بـ210 ملايين طن، ثم روسيا بـ99 مليون طن.