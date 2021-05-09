استعدادًا لوقت الذروة خلال العيد، أطلقت شركة التجزئة الرائدة «لولو» عروضها الحصرية عبر متاجرها ومنصات التجارة الإلكترونية على موقعها وتطبيق الجوال، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تزيد على نصف السعر على مجموعة متنوعة من منتجات البقالة إلى الأطعمة الطازجة والهواتف المحمولة والموضة والألعاب والكثير غيرها.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت السعودية السيد شهيم محمد: «هذا أكبر عرض ترويجي لدينا حتى الآن في هذا العام حيث تتزامن هذه الحملة في الوقت المناسب مع موسم العيد، حيث شهدنا زيادة الطلب على التسوق لشراء أساسيات البقالة والأجهزة الإلكترونية، ويمكن للمتسوقين التطلع إلى خصومات هائلة على غالبية فئات منتجاتنا. إلى جانب تمديد ساعات عمل التوصيل، قمنا أيضًا بزيادة متاجرنا لتشمل عدة مناطق حول المملكة، حتى الضواحي».

ومع اقتراب نهاية الشهر الكريم، وفّرت «لولو» عروضا قيمة على أساسيات الطهي واختيار الهدايا التي يتم استهلاكها بشكل شائع خلال عطلة نهاية الأسبوع التي طال انتظارها. ستتوفر عروض العيد إلى جانب العروض الترويجية الكبيرة على مستلزمات البقالة والملابس والهواتف في المتاجر اعتبارًا من 6 مايو. قم بزيارة www.luluhypermarket.com لمعرفة المزيد من التفاصيل.