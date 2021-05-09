العيد هو وقت العائلة والأصدقاء، ولكن مع الأوقات الصعبة غير المسبوقة التي نواجهها حاليًا قد يكون من غير الممكن الاجتماع مع أحبائك هذا العيد. أصبحت مكالمات الفيديو واحدة من أفضل الطرق للبقاء على اتصال، وقد اعتدنا جميعًا على اللحاق بمكالمة فيديو فردية من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول. لكن مناسبة عائلية مثل العيد تعني أن ما نريده حقًا هو أن نكون قادرين على جمع الأسرة بأكملها معًا في مكالمة واحدة. من المؤكد أنه يمكنك حشد الجميع ليظهروا معاً في الشاشة أو يمكنك الاستمرار في تمرير الجهاز، ولكن في هذا العيد، هناك طريقة أفضل للاتصال. ما عليك سوى إجراء مكالمة الفيديو من جهاز التلفزيون في غرفة المعيشة، دون الحاجة إلى المرور عبر متاعب مشاركة الشاشة. مشوش؟ دعونا نوضح.

مع HUAWEI Vision S الجديد، الجيل التالي من التلفاز، يمكنك إجراء مكالمات فيديو باستخدام ميزة MeeTime التي تتيح مكالمات فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل وكاميرا 13 ميجابكسل. هذا يجعل إجراء مكالمات فيديو أصلية ممكنًا، بدلاً من مشاركة الشاشة من جهاز آخر مثل حاسوب محمول متصل، واستخدام الكاميرا والشاشة والصوت من التلفاز للحصول على تجربة أكثر غامرة.

يمكن شرح هذا بشكل أفضل من خلال مجموعة إعلانات الفيديو الجديدة من هواوي، التي تدور حول موضوعات رمضان، وكيف لا يمكن للعائلات والأصدقاء الاجتماع معًا في سيناريو اليوم. على سبيل المثال، تسلط مقاطع الفيديو هذه الضوء على عدم تمكن ابن من حضور الإفطار مع عائلته وفتاة صغيرة تفتقد والدها المشغول بالعمل في المستشفى ويفوت السحور، بينما يدور المقطع الثالث حول كيفية اجتماع عائلتين لمشاركة وجبة إفطار رمضانية افتراضية.

في حين أن هذه هي السيناريوهات اليومية التي يمكننا جميعًا أن نتعامل معها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، تُظهر مقاطع الفيديو أيضًا كيف أن تلفاز الجيل التالي من هواوي - HUAWEI Vision S يجمع الجميع معًا عبر تطبيق MeeTime الذي يتيح إجراء مكالمات فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل مباشرةً من التلفاز نفسه إلى جهاز هواوي آخر.

ولكن ما الذي يجعل مكالمات الفيديو من التلفاز فريدًا؟ حسنًا، الأمر بسيط جدًا حقًا. يأتي تلفاز HUAWEI Vision S مزودًا بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل يمكن توصيلها أو فصلها مغناطيسيًا. من خلال هذه الكاميرا، يمكنك الاستمتاع بتطبيق MeeTime الذي يتيح إجراء بمكالمات فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل، مما يعني جودة عالية لجميع مكالمات الفيديو الخاصة بك. الآن يمكنك جعل العائلة بأكملها تجلس معًا في الغرفة لإجراء مكالمات جماعية، مما يزيل عناء الاضطرار إلى تمرير الهاتف أو الجهاز اللوحي للحصول على فرصة للتحدث. الآن يمكن للجميع الدردشة معًا، كما لو كانوا يجتمعون معًا شخصيًا، مما يجعل مقابلة الجميع لتناول الإفطار أو السحور خلال شهر رمضان أكثر أمانًا وسهولة في هذه الأوقات غير المسبوقة.

من المشكلات الشائعة التي تصيب مكالمات الفيديو غالبًا قوة النطاق الترددي للشبكة، والتي يمكن أن تؤدي عندما تكون ضعيفة إلى إنهاء المكالمات بصورة مفاجئة. هذا ليس مناسبًا حقًا، خاصةً إذا كنت في مكالمة عمل أو عائلية مهمة. ومع ذلك، يمكن لتلفازـ HUAWEI Vision S وميزة MeeTime معالجة مشكلات الشبكة هذه. بفضل ميزة ضبط النطاق الترددي للشبكة، يتم تقليل جودة المكالمة ببطء للتعامل مع اتصال الإنترنت الأضعف، بدلاً من قطع المكالمة تمامًا، مما يعني أنه يمكن تعديل جودة الفيديو وفقًا للشبكة للتأكد من أنك لا تزال تستمتع بالفيديو الخاص بك.

مع ميزة HUAWEI MeeTime على متن تلفاز HUAWEI Vision S، أصبح التواصل مع الأصدقاء والعائلة أسهل كثيرًا من راحة غرفة المعيشة الخاصة بك، مما يجعله ضروريًا للعائلات العصرية اليوم خاصة عندما تريد جلب الجميع معًا افتراضيًا خلال شهر رمضان.

على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على التواجد في نفس موقع أقرب مكان لديك، إلا أن ميزة HUAWEI MeeTime الموجودة على متن هاتف HUAWEI Vision S، يمكن أن تجمع عائلتك معًا في راحة غرفة المعيشة الخاصة بك، مع تأثير الشاشة الكبيرة التجمع، لمساعدتك في الاحتفال بالعيد كما هو مقرر للاحتفال به - مع من تحب.

بالنسبة إلى الأسعار، سيتمّ الإعلان عنها قريبا، ومع ذلك، فإننا نعلم أنه من المتوقع أن يصل HUAWEI Vision S إلى الأسواق السعودية في وقت قريب جدّا.