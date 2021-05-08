حصدت شركة: (مكيون - مطورون عمرانيون) جائزة أفضل مطوّر عقاريّ للرّبع الأوّل من عام 2021، من قِبل وزارة الإسكان خلال ملتقى سكني الذي أقيم بمدينة الرّياض.

وكُرّمت (مكيون)، لجهودها في تحقيق الهدف الرئيس لبرنامج سكني؛ وهو: توفير المسكن الملائم للأسر السعودية المستفيدة، حيث سلّمت «مكيون» في السنوات الأخيرة عدة مشاريع خلال فترة وجيزة بمواصفات عالية تحقّق معايير الجودة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور مجدي بن محمّد حريري: إنّنا نضع نصب أعيننا التطويرِ العمراني المستدام بنماذج رائدة، ذات جودة وإبداع بطابع أصيل، ونحرص أن تطيب فيها الحياة، ويرتقي بها الإنسان، ونرجو أن نسهم بذلك في تحقيق هدف الوزارة في رفع نسبة التّملّك للمواطنين.

وأضاف المهندس معاذ حريري: إن ما نراه من إنجاز هو نتاج التعاون الفعّال والدعم المستمر الذي نحظى به من «وزارة الإسكان - برنامج سكني» والعمل المخلص لتحقيق تطلعات المستفيدين.