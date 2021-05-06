• انخفاض الخسائر المتراكمة لتصل إلى 13 مليون ريال

أعلنت شركة «زين السعودية» نتائجها المالية الفصلية، بتسجيلها إيرادات بنحو 1,938 مليون ريال، وحققت الشركة أرباحا صافية عن فترة الربع الأول بقيمة 41 مليون ريال، بزيادة قدرها 14% على الربع الرابع من العام 2020.

وأوضحت الشركة أن المؤشرات المالية الرئيسية تبرز حفاظ عملياتها التشغيلية على مسار الربحية، الذي سلكته للربع الـ11 على التوالي، مبينة أنها تمكنت من خفض خسائرها المتراكمة لتصل إلى 13 مليون ريال، وهي تمثل حاليا 0.14% من رأسمال الشركة. ورغم تحدي الجائحة إلا أن الشركة مستمرة في مبادرتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وكشفت الشركة في بيان صحفي أن هذه النتائج تعكس مرحلة جني ثمار الإستراتيجية التشغيلية التي تمر بها عملياتها، وما تلاها من نجاح لإعادة هيكلة رأس المال وتطبيق معايير متطورة للحوكمة والكفاءة المالية، وذلك في موازاة مواصلة تنويع مشاريعها الاستثمارية والتوسع في الخدمات والمنتجات التي تقدمها لقاعدة عملائها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» الأمير نايف بن سلطان الكبير: «نواصل بتوفيق من الله عز وجل، وبدعم إستراتيجيتنا التشغيلية والمالية وتفاني طاقاتنا البشرية الكفؤة، تحقيق الإنجاز تلو الآخر، وذلك ضمن مسيرتنا للتحوّل إلى مزود رائد لحلول الاتصالات والإنترنت في المملكة».

وأوضح الأمير نايف بن سلطان أن «الشركة تحرص على أن تساهم بكفاءة وفعالية في الارتقاء بجودة الحياة، وتطوير قطاع الاتصالات الوطني نحو مزيد من التنافسية والابتكار على المستوى العالمي، وبما يساهم في تسريع رحلة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق المستهدفات المستقبلية لبرنامج التحول الرقمي 2025، أحد برامج رؤية المملكة 2030».

وأضاف الأمير نايف: «لقد مكنتنا هذه الإستراتيجية خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد، من مواجهة التحديات وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والإنترنت، واليوم، ونحن نخرج تدريجياً من الأزمة التي خلفتها هذه الجائحة، نرسم مسارنا المستقبلي القائم على مواصلة ضخ الاستثمارات النوعية بهدف صناعة مستقبل رقمي يعزز الابتكار والتطوّر للمجتمع السعودي، وينمي الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحويل المملكة إلى حاضنة لمجتمعٍ واقتصاد معرفيين يواكبان المتغيرات العالمية على كل الصعد».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: «تمثل النتائج الفصلية لفترة الربع الأول نتيجة طبيعية للاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة أخيراً، فهي امتداد للخطط والبرامج التطويرية والتوسعية التي تنفذها».

وأوضح الدغيثر: «بعد نجاحنا في نشر شبكة الجيل الخامس (5G) الخاصة بنا في مختلف أنحاء المملكة وعبر 50 مدينة من خلال 4700 برج، حرصنا على وضع هذه الشبكة في خدمة القطاعات النوعية التي تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية تساعدها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من موقعها وثقلها الاقتصادي على الخريطة العالمية».

وأضاف: «وقعنا مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتوفير خدمات الجيل الخامس (5G) والاتصالات والإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن»، وذلك لتمكين المصانع من تحقيق التحول الرقمي في عملياتها ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وأبرمنا اتفاقية حصرية مع شركة «البحر الأحمر للتطوير»، لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في المواقع التابعة لمشروع البحر الأحمر خلال مرحلة الإنشاء، لتكون أول منطقة إنشاءات مغطاة بالجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط، وأطلقنا خدمات خطوط الاتصالات المؤجرة التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس (5G)، والمخصصة لقطاع الأعمال».

وأفاد بأن «زين السعودية» مستمرة في ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية وتكثيف مبادراتها في مجالات الاستدامة تجاه المملكة من خلال دعمها العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية، حيث شاركت في رعاية الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، كما دخلت في شراكة إستراتيجية مع جمعية «تمكين الشباب» (مينتور السعودية)، بهدف المساهمة في إطلاق برامج هادفة ومبادرات فعالة لتطوير مهارات الشباب الحياتية وقدراتهم المهنية، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والتنمية البشرية.

يذكر أن الإنجازات التي تحققها «زين السعودية» ساهمت في تميّزها على المستويين المحلي والدولي، وتمثل ذلك عبر حصولها على العديد من الاعترافات والإشادات، إذ منحتها شركة «أوبن سيجنال» (Opensignal) -وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات- ثلاث جوائز: «أفضل تغطية للجيل الخامس(5G)»، «أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)»، و«أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)».

كما تمكنت الشركة من التقدم للمرتبة الـ12 في قائمة أفضل 50 علامة تجارية في المملكة، وفق التقرير السنوي لمؤسسة براند فاينانس Brand Finance لتقييم العلامات التجارية.

وخلال العام الماضي، منحت شركة «أوكلا» (Ookla) العالمية الشركة جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020، وكذلك منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضاً، الشركة 3 جوائز: «أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)»، «أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس»، و«أفضل مقدّم للحوسبة السحابية». وحازت «زين السعودية» المركز الأول ضمن تقرير «مقياس» الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من العام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس على مستوى المملكة.