منحت لولو شركة التجزئة الرائدة 16 فائزًا بسيارة ميني كوبر الجديدة كجزء من ترويجها السنوي. وقد أقيم حفل التسليم في ثلاث مناطق في المملكة العربية السعودية هي: الرياض، والخبر، وجدة.

وقال السيد شحيم محمد، مدير لولو هايبر ماركت السعودية: «يعتبر هذا المهرجان أكبر عرض ترويجي لدينا حتى الآن. ويعكس نجاح ترويج هذه الذكرى السنوية قاعدة دعم عملائنا المخلصين. هذه فرصتنا المثالية لرد الجميل لهم لثقتهم بنا باستمرار على مر السنين، جنبًا إلى جنب مع شركاء علامتنا التجارية».

إننا متحمسون لإطلاق المزيد من الأحداث الممتعة في الأشهر المقبلة،

والفائزون هم:

صدام أحمد أحمد الرواى

خورام برفيز

عبدالله بدر العيسى

خالد سعد الشهيب

محمد إزوكاندي

رشيد خان

جوان السعدون

حسن بركات

عبد العزيز المالكي

موضي الطويرب

سانجو بيتاثانام سومان

أحمد الجهني

محمد عنكا

محمد عرفات عزيز عبد العزيز

مطلق فهد العفاري

اكناز موناكو

على مر السنين، يعد مهرجان لولو الكبير عرضًا ترويجيًا طال انتظاره وقد قدم عروض منتجات مذهلة وأنشطة مثيرة داخل المتجر بـ209 متاجر تعمل في جميع أنحاء العالم، والتزمت «لولو» دائمًا بتقديم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تجربة تسوق ديناميكية من خلال المهرجانات الشهرية والمناسبات الخاصة.