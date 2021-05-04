أعلنت «رد تاغ»، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، طرح مجموعاتٍ جديدة من المنتجات المزدانة بلمسات محلية فريدة احتفالاً بعيد الفطر السعيد.

وتلبي هذه المنتجات مختلف الأذواق، بدءاً من القطع الجدارية المزينة بفنون الخط ووصولاً إلى الأزياء الأنيقة التي تناسب جميع أفراد العائلة. وتضم تشكيلة أزياء السيدات قمصاناً ذهبية بأكمام مطرّزة وتصاميم الجمبسوت الأنيقة ذات اللون الأسود بأطراف أكمام ذهبية وأخرى من قماش الكريب المطرز باللون الوردي، بالإضافة إلى الإكسسوارات الراقية مثل حقائب اليد المزينة بالمشربيات التقليدية باللون الذهبي.

ويمكن للصغار التألق بأبهى حلّة مع تشكيلة «رد تاغ» من أزياء الأطفال، والتي تشتمل على فساتين ناعمة من الجاكار المذهب للفتيات يمكن تنسيقها مع صندل ذهبي اللون، في حين يختار الفتية الصغار ما يحلو لهم مع مجموعةٍ من الخيارات الرائعة التي تعزز من أناقة إطلالاتهم الصيفية. أمّا تشكيلة أزياء الرجال من «رد تاغ» فتتميز بألوانها الجريئة وتصاميم الدنيم العصرية والصنادل التقليدية بألوان كلاسيكية مثل الأسود والبني والأزرق، لترسيخ الطابع المحلي في احتفالات العيد.

كما تعكس مجموعة المنتجات المنزلية من «رد تاغ» أصالة الجمال العربي ورقيّه، حيث تضم لمسات تقليدية مُتقنة تظهر في القطع الفنية التي تزين الجدران بآيات من القرآن الكريم من إبداع فنانين سوريين، وصواني تقديمٍ بزخارف ذهبية اللون، وأدوات مائدة وأوانٍ زجاجية بحواف ذهبية تضفي على المنزل طابعاً مناسباً للأجواء الاحتفالية.

كما سيحظى 600 رابح محظوظ في سحوبات عروض رمضان التي أطلقتها العلامة لمدة خمسة أسابيع بفرصة للفوز بهاتف ذكي من طراز سامسونج جالكسي S21الترا 5G.

وأكد شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر لدى علامة «رد تاغ»، على التزام العلامة بتلبية رغبات العملاء وتجاوز توقعاتهم، موضحاً: «تمتاز الأعياد بأجواءٍ خاصة يسودها الامتنان والفرح مع لحظات عائلية لا تنسى، لذا أردنا ابتكار مجموعاتٍ تعكس جمالية وهوية الطابع المحلي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر السعيد، واختار فريق العمل منتجات وعروضٍ ستنال إعجاب عملائنا وتُثري أجواء المناسبة. كما يُعدّ عرض رمضان، الذي يتيح للمتسوقين فرصة للفوز بأحدث هاتف ذكي من علامة سامسونج، عربون تقديرٍ لعملائنا بإلهامٍ من أجواء العيد المتميزة».