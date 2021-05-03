اختار أن ينطلق في عوالم التحليل المالي قبل 17 عاما، ليعمل محللا ماليا لمدة 3 سنوات بين 2004-2007؛ ليجعل تلك الأعوام قاعدة يتدرج من خلالها في حياته العملية لأماكن ومناصب عدة، وذلك بعدما حصد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وبكالوريوس المحاسبة من «جامعة ولاية بنسلفانيا» في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليتوج مشواره باختياره «كقائد عالمي شاب لعام 2020» من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.وطوال الـ 12 شهرا ظل يتابع أداء الأجهزة العامة، إذ إنه عضو مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) منذ 23 يونيو 2020، ليصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً لحقيبة الاقتصاد والتخطيط.مسيرة الوزير الإبراهيم شاهدة على تنوع الخبرات التي اكتسبها وأهلته لتولي وزارة التخطيط والاقتصاد، في مرحلة مهمة من تاريخ السعودية، استطاعت خلالها برامج رؤية 2030 من تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.وطوال أكثر من 3 أعوام تولى الإبراهيم منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير 2018، ومستشارا في شركة إنديفر السعودية منذ فبراير 2016.ومنذ خمسة أعوام، كان مستشارا في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بين العامين 2016 و2018، ومستشارا في الديوان الملكي بين 2016 و2018، ومستشار الإستراتيجية في شركة أوبر بين 2015 و2016، وكان عضواً في مجلس إدارة مصنع الأجهزة الجيوفيزيائية المحدودة بين 2014 و2015.وتولى الإبراهيم العديد من المناصب في شركة أرامكو السعودية، منها مدير مشروع مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير بين 2014 و2015، ونائب رئيس شركة أرامكو للتنمية والتطوير بين 2013 و2015، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ بين 2012 و2014، وعضو المجلس الاستشاري للقادة الشباب بين 2011 و2012، ومستشار مالي لتطوير الأعمال في الشركة بين 2009 و2012، ومحلل مالي بين 2004 و2007، كما عمل مستشاراً في مجموعة بوسطن الاستشارية في الإمارات خلال عام 2008.