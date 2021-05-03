بمناسبة شهر رمضان المبارك أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل الحصري لعلامة سيارات إنفينيتي التجارية في المملكة إطلاق «عروض موّلها الآن وامتلك إنفينيتي» التي تشمل طرازات QX80 القمة في الرفاهية وQX60 العائلية المتعددة الاستعمالات وسيارات السيدان الفاخرة والرياضية Q70 وQ50 موديل 2020.

وتتيح «عروض موّلها» للعميل امتلاك طرازات إنفينيتي براحة تامة وذلك من خلال عدة برامج تمويلية بالتعاون مع بنك الرياض والبنك الأهلي وشركة دار الائتمان، الذراع التمويلية لشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة ابتداء من 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.

فبإمكان العملاء اختيار السداد على 3 دفعات (50% الآن، ودفعتان كل منهما 25% خلال سنتين) مع 0% مرابحة تمويل عن طريق شركة دار الائتمان. أو اختيار سداد 50% الآن و50% بعد سنتين عن طريق البنك الأهلي وأيضا مع 0% عمولة مرابحة.

إضافة إلى ذلك، فإن العروض التمويلية تتنوع لتناسب كافة العملاء، فبالإمكان الآن السداد على 4 دفعات كل منها 25% لمدة 3 سنوات مع 0% رسوم إدارية وهذا البرنامج مقدم من شركة دار الائتمان. وللعملاء الراغبين بالسداد حتى 60 شهراً، فإن هذا الخيار متاح عبر برنامج التمويل التأجيري للسيارات المقدم من بنك الرياض وذلك بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

وتأتي جميع هذه الطرازات مع باقة راحة البال التي تقدم للعملاء 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات وبرنامج صيانة دورية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر (أيهما أسبق)، و5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

هذا وتتوفر «إنفينيتي» من خلال معارض حديثة في كل من الرياض وجدة والخبر وبدعم كامل من مراكز خدمة صيانة متكاملة التجهيزات تتواكب تماماً مع الظروف الحالية وتضمن أعلى معايير الوقاية الصحية. وهي مكرّسة لخدمة العملاء ورضاهم وتقدم خدمات الصيانة وما بعد البيع بكل أنواعها.

ولمزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني للتوكيلات الفاخرة أو التواصل عن طريق الهاتف المجاني 8002442020 أو خدمة الواتساب على الرقم 0546244422.