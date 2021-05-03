ضمن مساعي «موبايلي أعمال» لتعزيز قدراتها الرقمية وتقديم حلول نوعية لدعم توجه المملكة للريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في توطين التقنية عبر تقديم خدمات الشركات العالمية في مراكز بيناتها داخل المملكة، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة VMware الرائدة في تطوير البرمجيات، لتوفير أحدث حلول الربط الذكي SD-WAN™ المدعومة من شركة VMware لعملاء «موبايلي أعمال».

وستمكن خدمة الربط الذكي، العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، من متابعة أداء أعمالهم بسهولة عبر منصة تمكنهم من مراقبة أداء شبكاتهم وتعديل خصائصها عن بعد، إضافة إلى المرونة في التوسع ونشر الفروع وإدارتها بطريقة أكثر سلاسة وأماناً، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتوزيع المصادر بشكل أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، حرص «موبايلي أعمال» على تحقيق أهداف المملكة ورؤيتها الطموحة في رفع وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، والمساهمة في تطوير المشاريع الضخمة عبر الاستمرار في تفردها بتقديم وجلب أفضل الحلول التقنية، واستثمارها في تطوير الكوادر السعودية المتخصصة لتقديم حلول رقمية مبتكرة تجعلها رائدة في القطاع على مستوى المنطقة.

من جهته، قال نائب أول للرئيس ومدير عام قسم مزودي الخدمات والحلول الطرفية لدى «ڤي إم وير» سانجاي أوبال: «ستتمكن «موبايلي أعمال» و«ڤي إم وير» عبر العمل معاً من تسريع التغييرات التي تحدث على أطراف الشبكة ودعم عملاء قطاع الأعمال، كما ستدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية التي تشهدها المؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات».

ويأتي هذا ضمن استشعار «موبايلي أعمال» لموقفها القيادي في القطاع، حيث استثمرت في وقت مبكر لتطوير بنيتها التحتية وشراكاتها العالمية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة، مما مكنها من بناء أفضل مراكز بيانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية ورفع اسم المملكة عالياً لتكون ضمن أفضل خمس دول عالمياً في تطور مراكز البيانات.