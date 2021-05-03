شهدت حركة البيع والشراء على الماشية والأغنام في محافظة جدة إقبالا كثيفا، تزامنا مع العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، ووصول الأسعار إلى ذروتها، في ليلة العيد.وارتفع الطلب على شراء أغنام الحري، والنجدي، والنعيمي، مع توفير أعداد كبيرة من المواشي بمختلف أنواعها من قبل تجار الأغنام؛ لتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع، فيما ارتفعت أسعار الأغنام المستوردة، حيث وصل سعر الخروف الإسباني إلى 1400 ريال، والروماني 1300 ريال، كما وصل سعر السواكني إلى 1600 ريال، والتيس إلى 1250، بينما تراوح أسعار الماشية بين 3800 إلى 5000 ريال.وأرجع عدد من تجار المواشي زيادة الأسعار إلى الإقبال على الشراء مع دخول شهر رمضان من كل عام ووصوله للذروة في ليلة عيد الفطر، حيث يعد موسماً للباعة ويكثر فيه الطلب على الأغنام ولحومها مما يزيد في سعرها.«عكاظ» رصدت الحركة الشرائية وارتفاع الأسعار من خلال المتعاملين والتجار.وقال علي الحكمي (متعامل): «أسعار الأغنام والمواشي هذا العام تشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأعوام السابقة». وبين أن الأسعار تصل ذروتها ليلة العيد، وسرعان ما تنخفض بعد أول أيام العيد، وذلك تبعا لحجم ونوع الذبيحة.وأضاف: «أكثر الطلب يتركز على «النجدي والنعيمي»، أما الأنواع الأخرى من الذبائح فالطلب عليها قليل؛ بسبب تفضيل المشترين من المواطنين والمقيمين للنوع البلدي على المستورد». ولفت نايف العنزي (متعامل) إلى أنه قدم إلى السوق لشراء ذبيحة، منوها إلى أن الأسعار هذا العام أغلى من العام الماضي.وبين محمد القحطاني، تاجر أغنام، لـ«عكاظ» بقوله: «الأسعار هذا العام مرتفعة نظرا لأزمة جائحة كورونا، والعديد من التجار اتجه لزيادة أعداد الأغنام والماشية قبل العيد لتلبية الطلب المتزايد؛ الأمر الذي يساهم في استقرار الأسعار نسبيا».