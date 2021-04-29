ذكرت مصادر إعلامية (الأربعاء) أن مستثمرين صينيين كبارا يجرون محادثات لشراء حصة في «أرامكو» السعودية، التي تستعد لبيع جزء إضافي من أصولها لمستثمرين دوليين، وفقاً لـ«RT».

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذكر في تصريحات متلفزة (الثلاثاء) أن السعودية تجري نقاشات لبيع 1% من «أرامكو» إلى شركة طاقة عالمية رائدة، وأنها قد تبيع مزيدا من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام أو اثنين.

وستصل قيمة حصة قدرها 1% إلى نحو 19 مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة أرامكو.

ووفقاً للمصادر، فإن أرامكو على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة، وإن «سي.آي.سي» هي المستثمر الأرجح.

ولم تتحقق «عكاظ» عن مدى دقة الخبر وتجري اتصالات بالمسؤولين في «أرامكو» السعودية لأخذ تعليق حول ذلك.