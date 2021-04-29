أعلنت شركة «كوارا القابضة» إطلاق شراكة إستراتيجية مع CRMNEXT، التي تعد الأولى في العالم في مجال إدارة علاقات العملاء، وتعزيز تجربتهم الرقمية في الخدمات المصرفية والمالية، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير حلول التحول الرقمي المتطورة في المملكة العربية السعودية.

ويعد قطاع إدارة علاقات العملاء وإدارة تجربة العملاء أحد أكثر القطاعات، التي تشهد نمواً، لاسيما في مجالات التمويل، والمصارف، والتأمين، وستسهم هذه الشراكة في دعم كوارا القابضة لتقديم أحدث الابتكارات في مجال تجارب العملاء الرقمية، كما سيسهم هذا التحالف الإستراتيجي بين كلا الشركتين على إعادة تقييم أعمال كوارا، ومواكبة تحديات السوق الجديدة، من خلال توفير حلول متعددة، بإستراتيجيات مرنة لاستخدام الحلول السحابية العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتعد CRMNEXT شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول لإدارة العلاقات مع العملاء، حيث تسهم منتجاتها وخدماتها في توفير العديد من الفوائد الفريدة من نوعها في السوق السعودي، ومن المتوقع أن يكون لـــــ CRMNEXT تأثير هام على عملاء شركة «كوارا القابضة»، البالغ عددهم 300 عميل، إذ ستوفر لهم قيمة حقيقية على أعمالهم، وذلك من خلال توفير حلول ذكية، ومبتكرة لعمليات الإستحواذ، وتلبية احتياجات الأفراد والشركات، في الخدمات المصرفية.

وعلى مستوى التحول الرقمي المستند على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ستسهم منتجات وخدمات CRMNEXT في توفير العديد من المميزات، المتمثلة في توفير الحلول المتبكرة، من خلال الجمع بين المهارات والقدرات والإمكانات المتطورة، وذلك من حيث الإستراتيجية، ومفهوم المنتجات، والتوسع في الأعمال، لتقديم تجربة عملاء متطورة، وحلول إدارة العلاقات، عبر دورة حياة العميل الكاملة، بما في ذلك التسويق، والمبيعات، وتقديم الخدمات المصرفية، والتأمين، والخدمات المالية.

وعلى مستوى عملاء كوارا القابضة، سيكون بمقدورهم الاستفادة من تجارب الاستحواذ الرقمية، الأكثر ذكاء، عبر الحلول الذكية، والخدمة الذاتية. وستلبي حلول CRMNEXT احتياجات قطاع التجزئة، وقطاع الأعمال، وذلك من خلال تقديم مجموعة خدمات تم تصميمها خصيصا لتعزيز التجارب الرقمية للعملاء، إضافة إلى التجارب الرقمية المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعروض المبيعات، والعديد من الخدمات، التي تتميز بتكاليف تشغيلية أقل.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «كوارا القابضة»: «يتزايد الطلب على حلول إدارة علاقات العملاء ذات المستوى العالمي في المملكة، حيث تمثل تلك الحلول واحدة من أهم الخدمات، التي لم تحظ بأهمية واسعة في السوق السعودي، ولهذا قمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات، والشراكات، عبر دار الأركان، وكوارا للتمويل. وفي ذات الوقت، نتطلع إلى ضم المزيد من العملاء خلال العام الحالي».

وأضاف الشعار: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الإستراتيجية مع CRMNEXT، التي ستسهم في جمع خبرتنا في العمل مع الأسواق المالية والمصرفية والتأمين في المملكة، مع برامج حلول التكامل التحويلية لــــــ CRMNEXT، وهو الأمر الذي سيسهم في تقديم ميزة تنافسية كبرى لعملائنا، في حين ستسهم حلول CRMNEXT في تمكين الشركات في المملكة من تقديم خدمة عملاء أفضل، والعمل بكفاءة أكبر، وضمان سلامة وآمان البيانات».

ومن جانبه، قال مدير CRMNEXT سوشيل تياجي: «نحن متفائلون حيال هذه الشراكة مع كوار القابضة، التي ستسهم في تعزيز تجربة العملاء في المملكة، التي باتت مركز الابتكار في المنطقة. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تأكيد ريادتنا في هذا المجال، متطلعين إلى الاستفادة من خبرتنا العالمية الواسعة، في تقديم تجربة عملاء متطورة، وحلول ابتكار تسهم في دعم الشركات بحلول تستند إلى الذكاء الاصطناعي والسحابة، لتحقيق نمو أسرع ومربح».

وبدوره، قال الرئيس الإقليمي لـــ CRMNEXT فيشال كورانا: «نحن فخورون بإطلاق هذه الشراكة الإستراتجية مع كوارا القابضة، حيث نسعى لتعزيز حضورنا في المملكة، عبر مواءمة إستراتجيتنا على المدى الطويل، إضافة إلى العمل على تأكيد التزامنا تجاه المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الحلول المبتكرة في أسواق المنطقة».