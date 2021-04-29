أعلن صندوق التنمية العقارية توقيعه أمس (الأربعاء) اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج «سكني» داخل فروع الصندوق حول المملكة.ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب «البنك الأهلي السعودي» الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ماجد الغامدي. وتعتبر هذه الاتفاقية الرابعة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030. وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن الاتفاقية مع «الأهلي السعودي» تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية بهدف توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي «سكني» تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعُوم.وثمن الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي السعودي ماجد الغامدي الشراكة المستمرة مع الصندوق، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة التعاون بين الطرفين واستكمالاً للعديد من المبادرات والجهود المشتركة مع الصندوق التي من شأنها أن تساهم في تطور القطاع السكني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.