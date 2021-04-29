ارتفعت صادرات البرازيل إلى الدول العربية بنسبة 22.5% خلال الربع الأول من العام 2021، وبلغت قيمتها 2.91 مليار دولار.وأوضحت الغرفة التجارية العربية البرازيلية في بيان لها أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول العربية المستوردة للسلع البرازيلية خلال هذه الفترة، حيث بلغ حجم الصادرات إلى المملكة 526.16 مليون دولار أمريكي، في حين جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 406.36 مليون دولار، تليها مصر بقيمة 379.26 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 352.2 مليون دولار. وتمثلت أهم الصادرات البرازيلية للمنطقة العربية في الحديد الخام، والمنتجات الغذائية (السكر والدواجن ولحوم الأبقار والحبوب)، فيما سجلت مبيعات فول الصويا والذرة ارتفاعًا قياسيًا. وفي ذات الوقت ارتفعت صادرات العالم العربي إلى البرازيل لتبلغ 1.31 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بنسبة ارتفاع بلغت 11.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.