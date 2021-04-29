أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» أمس (الأربعاء) مرتفعا بنسبة 2.57% صاعدا 264 نقطة، ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، بتداولات مرتفعة نسبيا قيمتها 13.19 مليار ريال.ورغم الارتفاع القوي للمؤشر، إلا أن أسهم 123 شركة انخفضت، مقارنة بصعود أسهم 69 شركة، فيما حافظت 8 شركات على مستوياتها دون تغيير، ليصبح إجمالي ارتفاع المؤشر خلال العام الحالي 2021 قرابة 1842 نقطة، صاعدا بنسبة 21.19%.وساهم بنك الراجحي في رفع المؤشر 65 نقطة بارتفاعه 4%، ثم البنك الأهلي بـ51 نقطة بارتفاعه 6%، وجاءت شركة سابك في المرتبة الثالثة ورفعت المؤشر 47 نقطة بصعود أسهمها 6.5%، ثم بنك الرياض بقرابة 21 نقطة، تبعه بنكا «ساب، والفرنسي» بـ 13 نقطة لكل منهما. وتصدر سهم «بترو رابغ» الارتفاعات بأكثر من 8%، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها للربع الأول 2021 إلى 649 مليون ريال، فيما هبط سهم «أنابيب» بنسبة 4%، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 2.8 مليون سهم، عقب إعلان الشركة عدم تمكنها من إعلان النتائج المالية لعام 2020 في الموعد المتوقع سابقاً، وتصدر سهم «الصادرات» التراجعات بأكثر من 7%.وسجلت العديد من الشركات أعلى مستوى سنوي لها خلال تداولاتها أمس (الأربعاء) ممثلة في شركات: «بوان، سيسكو، كيان السعودية، التأمين العربية، اللجين، أسمنت المدينة، استرا الصناعية، المجموعة السعودية، التصنيع، الراجحي، الزامل للصناعة، سابك، سبكيم، البلاد، ينساب، الرياض، الجزيرة، سابك الزراعية، الكهرباء، بترو رابغ، الاستثمار، ساب، اس تي سي، البنك الفرنسي، الدريس، مصرف الإنماء، دار الأركان، طيبة، بنك العربي»، مع تسجيل عدة شركات أعلى مستوى لها في تاريخها وهي: «سليمان الحبيب، المتقدمة، جرير».