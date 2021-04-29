قفزت عملة الدوج كوين بنحو 12% خلال تعاملاتها أمس (الأربعاء) مسجلة أعلى مستوى في 10 أيام، بعدما كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة داعمة للعملة المشفرة.وليست تلك المرة الأولى التي يدعم فيها مؤسس «تسلا» العملة المشفرة، إذ سبق أن كتب تغريدات داعمة للدوج كوين أدت إلى ارتفاعها إلى مستويات قياسية.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت «الدوج كوين» بنحو 12.3% إلى 0.3087 دولار، بعدما سجلت 0.334 دولار في وقت سابق من التداولات.