توقع فريق أبحاث السلع في بنك غولدمان ساكس الأمريكي أمس (الأربعاء) أن ترتفع أسعار السلع 13.5% خلال الأشهر الستة القادمة مع العدول عن القيود المرتبطة بفايروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.ويرى البنك أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة القادمة.وقال مسؤولو البنك في بيان: «نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة القادمة»، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر، وأن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو أيار سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.وفي ما يتعلق بأسعار الذهب، توقع البنك أن تتعافى الأسعار عند 2000 دولار للأوقية خلال الأشهر الستة القادمة، وبين أنه من السابق لأوانه أن تنافس العملة الإلكترونية «بتكوين» المعدن الأصفر في الطلب على ملاذ آمن، مضيفا أن الاثنين يمكن أن يتواجدا معاً. وتابع «في حين تستفيد بتكوين من سيولة أكبر، إلا أنها تعاني من نقص من حيث الاستخدام الحقيقي وضعف النقاط التي تحصلها بيئيا واجتماعيا ومن حيث الحوكمة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة».وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما صعد مخزون البنزين.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، مقابل توقعات كانت تشير إلى هبوط 200 ألف برميل.وأوضح التقرير أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 0.1 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات المقطرات 3.3 مليون برميل.