احتلت المرتبة الرابعة عالميا في نشر شبكة الجيل الخامس والأولى في سهولة الأعمال

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة stc، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد بالإنجازات التي حققتها رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً مع القفزات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، كما باتت تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في الريادية الحكومية في قطاع الاتصالات – مجلس الاتصالات المتنقلة GSMA، إضافة إلى المرتبة الثانية في تحرير الطيف الترددي، والمرتبة الرابعة عالميا في نشر شبكة الجيل الخامس 5G – حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، والمرتبة الأولى عالميا في الإصلاحات وسهولة الأعمال بفضل المنصات الرقمية – حسب تصنيف البنك الدولي.

وقال الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل: «تمكنت رؤية المملكة 2030 عبر مسيرة خمس سنوات من تهيئة بيئة اقتصادية خصبة دعمت عجلة النمو والتنمية، من خلال التركيز على 3 ركائز أساسية هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ونتطلع للعمل نحو مواصلة مسيرة البناء نحو مستقبل مشرق، والحفاظ على سلسلة الإنجازات في وقت قياسي».

وأضاف سموه: «على الرغم من التحديات التي واجهت المملكة خلال السنوات الماضية، ومنها جائحة كورونا (كوفيد-19)، التي لا زالت تؤثر على كافة دول العالم حتى يومنا هذا، فقد عملت قيادتنا الرشيدة على زيادة فعالية القطاعات الحكومية، ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستثمار في التحول الرقمي، وخلق فرصاً للاستثمار في مشاريع جديدة، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين».

وتابع سموه: «عملت stc خلال السنوات الماضية على مواكبة رؤية 2030 من خلال تقديم حلول شاملة عنوانها الابتكار المستدام، من خلال تعاونها الوثيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، استطاعت stc توفير أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط تغطي معظم مناطق المملكة، وهذه الإنجازات نتيجة جهد متواصل في تطوير البنية التحتية للشبكة وأنظمتها، التي من أهمها توسعة شبكة الألياف البصرية FTTH وتوسعة بوابة الإنترنت العالمية (Internet Gateway) في الشبكة التي تعتبر الأضخم في المملكة».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: «نقف اليوم على عتبة الأعوام الخمسة من الإنجازات في مسيرة تحقيق برامج الرؤية، ونشهد بوضوح ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ونفخر بما استطاعت المملكة تحقيقه من إنجازات في التحول الرقمي وتأسيس البنية التحتية المتكاملة، نتيجة للرؤية الطموحة»، مشيراً إلى أن المملكة حققت بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قفزات نوعية هائلة في البنية التحتية الرقمية ضمن برنامج التحول الوطني، حيث تم إيصال شبكات الألياف الضوئية لأكثر من 3 ملايين منزل خلال 3 أعوام لتصل لنسبة 60% من المنازل في المملكة، كما ضاعفت المملكة الطيف الترددي المتاح لقطاع الاتصالات 4 أضعاف، مما ساهم في تقدم المملكة في مؤشرات سرعات الإنترنت لتكون ضمن أعلى 5 دول على مستوى العالم، فضلاً عن تقدم المملكة في سرعة الإنترنت على الهاتف الجوال إلى المركز الخامس عالمياً وفق ما أعلنه موقع Speedtest المتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميا.

وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة العمل على تطوير شبكة وبنية تحتية رقمية موثوقة ومتطورة تمثل العمود الفقري لمختلف القطاعات والصناعات، لكي تصبح السعودية مركزاً إقليميا رائداً للخدمات الرقمية عبر مشاريع مبتكرة وبشراكات عالمية، تساهم في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية».