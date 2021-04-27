اعتمد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري السياسات والحوكمة وإطار العمل لنظام إدارة استمرارية الأعمال الخاص بالشركة، في إطار جاهزية قطاعات العمل بالشركة لمواجهة كل التحديات، ووضع خطط مسبقة لها.

وأكد السديري أهمية مشروع استمرارية الأعمال لتوجهات الشركة المستقبلية، ضمن منظومة قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيداً بجهود فريق العمل لتطوير المشروع منذ عام 2019، حيثُ رُوعي اعتماد أحدث المعايير والإجراءات العالمية في مجال استمرارية الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» أن جميع الأنشطة في الشركة، تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ المشروع، وفقاً للأهداف والخطط الإستراتيجية المحددة، وتحقيق أقصى قدر من الاستجابة الفعالة في مواجهة أي تحديات طارئة أو محتملة.

وأشار إلى أن نطاق عمل نظام إدارة استمرارية الأعمال يشمل جميع كيانات الشركة، والشركات التابعة لها، والمواقع الجغرافية والأنشطة والعمليات والتقنيات والموظفين الدائمين وموظفي العقود المؤقتة، وغيرهم من الأطراف الداخلية والخارجية ذات العلاقة.