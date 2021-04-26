أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمة الربط الإلكتروني مع الهيئة الملكية بالجبيل، في إطار خدمة «برق» واستراتيجية الشركة لتنفيذ مشاريع التطوير والربط والتكامل في مجال الخدمة الكهربائية بالمملكة، والتي كان من بينها منصة «بلدي» وهيئة «مدن».

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لأعمال التحسين والتطوير المستمرة في تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لأكثر من 10 ملايين مشترك، ومن ضمنها أعمال الربط والتكامل مع الجهات الخارجية، حسب طلب اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير».

وأضافت الشركة أن خدمة الربط تمت مع بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة للهيئة الملكية بالجبيل «شامل» https://www.rcj.gov.sa/، ليتمكن طالبو الخدمة الجدد في مدينة الجبيل الصناعية، من تقديم طلبات إيصال التيار الكهربائي مباشرة عبر البوابة، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة، لتستقبل الشركة بعد ذلك الطلبات آلياً من «شامل»، ليتم توصيل التمديدات إلى موقع طالب الخدمة الجديد عند الانتهاء من عزل الجدران، وبعد تسديد رسوم الإيصال يتم تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية.

وبينت «السعودية للكهرباء» أن عملية الربط تمت في منتصف شهر مارس الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال «تيسير»، نتيجة جهود متواصلة وتحضيرات مسبقة منذ عام 2019م، والتي كان من بينها توقيع اتفاقية الربط بين الجهتين وما تم بعدها من أعمال التنسيق والتجهيزات اللازمة حتى انتهاء المرحلة الأولى، مثمناً في الوقت نفسه التعاون والدعم المتواصل للمشروع من قبل الهيئة الملكية بالجبيل.

الجدير بالذكر، أن خدمة «برق» تهدف إلى اختصار وتسريع إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية وإطلاق الخدمة خلال سبعة أيام بعد السداد، ما ينعكس إيجاباً على تحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي، نتيجة لتكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ عدد من الإصلاحات؛ لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.