كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع حققت العديد من النجاحات والإنجازات المتتالية خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بها نحو 1.191 مليار ريال، فيما بلغ عدد الصناعات الأساسية والثانوية قرابة 870 صناعة، إذ إن كل ريال تنفقه الحكومة على الهيئة الملكية للجبيل وينبع يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن استثمارات الهيئة الملكية بلغت قيمتها قرابة 203 مليارات ريال تعادل نسبتها 17% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص قرابة 988.4 مليار ريال نسبتها تعادل 83%.

ووفقا لاستثمارات القطاع الخاص، فقد تمثلت في الاستثمار الصناعي بنحو 934.31 مليار ريال، و37.41 مليار ريال في الاستثمار العمراني، أما الاستثمار التجاري فبلغت قيمته 16.69 مليار ريال.

وبلغ تقسيم الاستثمارات في 4 مدن رئيسية ممثلة في «الجبيل، رأس الخير، ينبع، جازان»، يدعم 430 ألف نسمة من سكان الهيئة الملكية، وبلغ إجمالي القوى العاملة في المدن 194 ألف عامل، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين في الهيئة الملكية نحو 10 آلاف موظف.