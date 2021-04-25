وقعت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر مذكرة تفاهم مع شركة دور الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك بهدف تمويل ودعم ريادة الأعمال في مجالات يتطلبها سوق العمل، ومن أهمها مجالات السياحة والمشاريع ذات الطابع الإبداعي لتحقيق الأهداف الوطنية، التي تهدف لخفض البطالة وتوفير فرص عمل.

وجرت مراسم التوقيع في مقر شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر بمدينة جدة، بحضور المدير التنفيذي لشركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر عبدالرحمن الفهيد، والمدير التنفيذي لشركة دور الريادة المستشارة منى بنت حسن الزهراني.

وبهذه المناسبة علق المدير التنفيذي لشركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر عبدالرحمن الفهيد، قائلاً: «تأتي مذكرة التفاهم بين شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر وشركة دور الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال، ضمن أهداف الشركة لدعم الشباب في المجالات الإبداعية، ولتحقيق مزيد من فرص العمل في المجالات السياحية لتسخير الإمكانيات لتحقيق رؤية المملكة في مجال السياحة، خصوصاً في إحدى المدن السياحية المهمة في وطننا الغالي. نسعى إلى عقد المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جميع الأطراف المعنية لما لها من الأثر الكبير في فتح آفاق أعمال جديده لفئة الشباب السعودي الطموح».

من جهتها قالت المدير التنفيذي لشركة دور الريادة المستشارة منى بنت حسن الزهراني: إن دور الريادة أول حاضنة أعمال ومساحات مشتركة، ومكاتب عمل افتراضية بالطائف توفر بيئة عمل جاذبة ومكاتب عمل افتراضية واقتصادية مواكبة لرؤية 2030، ومثالية ومتكاملة لرواد ورائدات الأعمال، تتناسب مع مختلف المجالات والمهن الحرة لتسهيل دعم نمو الأعمال وتوفر كل الموارد للانطلاق، والتوسع ورفع كفاءة المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة.

يذكر أن «باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر» ساهمت في عام 2020م، في توفير 4,467 فرصة عمل متنوعة مقسمة بين مشاريع الأسر المنتجة، المشاريع المنزلية، والمشاريع بصيغة المرابحة ليصل عدد المستفيدين منذ تأسيس الشركة في 2018 إلى أكثر من 17 ألف مستفيد، وأن الهدف في العام الحالي هو تكثيف الجهود لتوفير المزيد من فرص عمل في مجالات أكثر تنوعاً.