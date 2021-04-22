استضاف البنك الأهلي السعودي بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، الملتقى الافتراضي الأول لكبار المستثمرين في المملكة، والذي استعرض خلاله أبرز جوانب منظومة التخصيص المنبثقة من رؤية السعودية 2030 ودور المركز والقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص، بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.

وجاءت استضافة البنك لملتقى المستثمرين للتخصيص تأكيداً لاستمرار دعمه مبادرات التخصيص وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030، وذلك في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية في المملكة.

وحظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والتنفيذيين من كبرى الشركات المحلية، وشهد العديد من أوراق العمل والمحادثات التي أسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين لرفع مساهمتهم في مبادرات التخصيص.

وتم في الملتقى طرح فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين. كما ناقش الملتقى العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، إضافة إلى البيئة والمياه والزراعة وقطاع البلديات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأخيراً قطاع الجمارك، حيث تم تسليط الضوء أيضاً على أهم المقومات التي تتمتع بها هذه القطاعات المستهدفة.

وتناول الملتقى الأطر والتشريعات القانونية وآلية التعاقدات، والمشاريع المطروحة والمتوقع طرحها خلال العام 2021، وآليات التواصل وتحفيز الجولات المحلية والدولية بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والتوسعات الإستراتيجية والاستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

يذكر أن مبادرات ومشاريع التخصيص تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات الحكومية، ويعمل على دعمها وتنفيذها المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.