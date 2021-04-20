ضمن إطار مبادراته المجتمعية، نفذ البنك السعودي البريطاني (ساب) برنامجه السنوي «سلة ساب الرمضانية» لهذا العام بالتعاون مع 12 جمعية خيرية، لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة. شملت الأسر المستحقة ومحدودي الدخل، وأصحاب الظروف المؤقتة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان البنك بواجبه الاجتماعي لمساعدة الأسر المحتاجة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية، ومد يد العون لهم لتوفير مؤونة شهر رمضان المبارك، في واحدة من المبادرات التي يقف عليها بنك ساب ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية.

ونظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، فقد تعذر مشاركة منسوبي البنك في هذه المبادرة المجتمعية كما هو معتاد في مثل هذه المبادرات، ولذلك تم الاتفاق مع مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية المتخصصة لتولي مهمات توزيع السلال الغذائية وإيصالها إلى منازل الأسر المستحقة مع تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة.

يذكر أن ساب يواصل إسهاماته في تقديم المبادرات الاجتماعية الهادفة لتنمية وبناء المجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، حيث يقدم حزمة من البرامج والأنشطة التي تصب في مصلحة المجتمع تحت مظلة «برامج ساب في خدمة المجتمع»، إلى جانب تشجيع ودعم الأنشطة التي تتولاها الجمعيات الخيرية والإنسانية ومساندتها لتحقيق أهدافها.