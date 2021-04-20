استقبلت شركة مزارع الغربية للدواجن وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي والوفد المرافق في موقع مشروع الإنتاج للشركة، وقد اطلع في زيارته على شرح تفصيلي للمشاريع القائمة التابعة للشركة والخطط المستقبلية، وتدشين هوية الشركة الجديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مزارع الغربية للدواجن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الشركة عازمة على المضي قدما بخططها التطويرية والتي تهدف من خلالها على الاستمرار بدورها الريادي، وتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلية والمساهمة بتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

يذكر أن شركة مزارع الغربية للدواجن تعد أكبر منتج لبيض المائدة في السعودية، حيث تأسست في عام 1977 وتتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من مليونيّ بيضة يومياً تضخ عبر شبكة توزيع إلى جميع أنحاء المملكة، وتسعى الشركة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في عمليات الإنتاج والتوزيع لتحقيق مفهوم رسالتها.