دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) المواطنين والمستهلكين إلى إطفاء أجهزة السخانات، بنزع توصيلات الكهرباء عنها. وتأتي دعوة المركز مع قرب انتهاء فصل الشتاء، والاستعداد لاستقبال موسم الصيف.

وقال المركز إن أجهزة السخانات من أكثر الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية على مدار الساعة. ونصح الجميع مع قرب فصل الصيف، بفصل هذه الأجهزة عن التيار الكهربائي، حفاظاً على الطاقة الكهربائية من الهدر.

وقال عمر السالم (فني أجهزة كهربائية)، إن أجهزة السخانات الكهربائية من أسرع الأجهزة التي تصاب بالأعطال، نظراً لأنها تعمل على مدار الساعة من أجل تسخين المياه بصفة مستمرة، بعكس السخانات التي تعمل بالغاز، التي تستهلك الطاقة عن استخدام المياه الساخنة فقط.

وأضاف: «من هنا، ينصح مع فصل الصيف، بفصل التيار الكهربائي عن أجهزة السخانات الكهربائية، وهذا يضمن إطالة العمر الافتراضي للجهاز، فضلاً عن توقف إهدار الطاقة الكهربائية في تسخين المياه دون الحاجة إليها في فصل الصيف».

وأضاف السالم أن السوق السعودية بها أنواع كثيرة من السخانات التي تتفاوت في جودة عملها اليومي. وقال: «ينبغي اختيار الأنواع المُوفرة للطاقة وفق بطاقة الطاقة الموجودة على جسم الجهاز، مشيراً إلى أن اختيار الأنواع الموفرة، والأحجام المناسبة لحجم الاستهلاك، يوفران كثيراً من فواتير الطاقة الكهربائية على المدى البعيد»، مؤكداً أن «جهاز السخان الكهربائي يعادل في استهلاك الكهرباء جهاز التكييف في استهلاك الطاقة وربما أكثر».