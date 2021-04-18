سجل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» أعلى مستوى له في 7 سنوات، وتحديداً منذ نهاية عام 2014، وأغلق مرتفعاً 61 نقطة، عند مستوى 10049 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال.وسجل سهما «المتقدمة» و«المواساة» أعلى إغلاق منذ الإدراج، وساهمت شركة «اس تي سي» في رفع المؤشر نحو 8 نقاط، و5 نقاط لبنك الراجحي، و4 نقاط لسابك الزراعية، و3 نقاط لشركة المواساة، ونقطتان لسابك، والتصنيع، وكيان، وبنك الإنماء، والعثيم، والأبحاث والتسويق، والمجموعة السعودية.وخلال التداولات أمس، سجلت العديد من الشركات أعلى مستوى لها في عام كامل، ممثلة في شركات: «الجوف الزراعية، بتروكيم، المواساة، التأمين العربية، كيان السعودية، الزامل للصناعة، المتقدمة، البابطين، سبكيم، التصنيع، الحمادي، ينساب، سابك الزراعية، الأندلس، الرياض، الخدمات الأرضية، الأبحاث والتسويق، بترو رابغ، الاستثمار، زين، طيبة، ساب، العربي».