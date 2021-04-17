أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تضمن السرية التامة لمعلومات أي شخص يبلغ عن مخالفة ضريبية، عبر قنواتها الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات الممثلة في الموقع الإلكتروني gazt.gov.sa وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.

وكشفت «الزكاة والدخل» مقدار المكافآت عند التبليغ عن مخالفة ضريبية، إذ قالت: تُمنح مكافأة مالية نسبتها 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة بحد أدنى 1000 ريال وحد أقصى مليون ريال.

وأكدت أنها تمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها، داعية إلى الاطلاع على لائحة المكافآت عبر الموقع الإلكتروني gazt.gov.sa للحصول على المزيد من التفاصيل.