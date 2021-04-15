كشفت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، إطلاق عروض رمضان، التي تقدّم سحوبات على جوائز قيّمة تلبي تفضيلات العملاء خلال شهر رمضان المبارك. وتوفر العلامة بالتعاون مع سامسونج للعملاء في منطقة الخليج العربي فرصة للفوز بأكثر من 600 هاتف ذكي من طراز Galaxy S21 Ultra 5G، مع سحوبات عبر الإنترنت لخمسة أسابيع من 11 أبريل حتى 15 مايو 2021.

ويُعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من أبرز إصدارات سامسونج، عملاق صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في كوريا الجنوبية اليوم. وسيقع اختيار السحوبات المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي على 500 شخص من المملكة العربية السعودية، فيما سيتم توزيع الـ 100 جائزة المتبقية على مشاركين حالفهم الحظ من البحرين والكويت والإمارات وعُمان وقطر. وانطلاقاً من حرصها على رضا العملاء، لم تضع العلامة حداً أدنى لقيمة المشتريات كشرطٍ لدخول سحب تسوق واربح مع رد تاغ، باستثناء العملاء الكويتيين الذين يمكنهم الحصول على قسيمة لدخول السحب مقابل كل دينارين يقومون بإنفاقه. وينبغي على الراغبين بالمشاركة في السحوبات إدخال رقم إيصال الفاتورة الخاصة بهم، وتفاصيل معلوماتهم الشخصية في موقع إلكتروني مركزي تم تصميمه خصيصاً لهذه الحملة.

كما تتيح «رد تاغ» للمشاركين في مسابقتها على صفحات التواصل الاجتماعي فرصة ربح واحد من أصل عشر هواتف سامسونج حديثة من طراز Galaxy S21 Ultra 5G.

وأشاد شهباز شيخ الرئيس التنفيذي للمتاجر في «رد تاغ» بعروض رمضان التي تطلقها العلامة، تقديراً لعملائها الأوفياء خلال الشهر الفضيل، موضحاً: «تمحور هدفنا لشهر رمضان هذا العام حول منح عملائنا مفاجآتٍ مذهلة تُشعِرهم بالسعادة والتقدير، لذلك وضعنا بين أيديهم فرصة للحصول على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G الذكي، من أبرز العلامات الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية حول العالم».

وانطلاقاً من رغبتنا بإتاحة فرصة الفوز بإصدار سامسونج المتطور والمدعّم بمزايا استثنائية لجميع عملائنا، لم نضع حداً أدنى لقيمة مشتريات المتسوقين في متاجرنا، لذا تعتبر عروض تسوق واربح من «رد تاغ» لهذا العام فرصةً ذهبيةً لا تُفوّت.

وإضافةً إلى هذه السحوبات المميزة التي أطلقناها بالتعاون مع سامسونج، ستقدم «رد تاغ» أيضاً عرض الحصول على قسيمة هدايا عند الشراء خلال أول ثلاثة أسابيع من شهر رمضان. ويحدد العرض حداً أدنى لقيمة المشتريات تراوح نسبتها بين المتاجر تبعاً للوائح تنظيم السحوبات. فعلى سبيل المثال، يحصل المتسوقون في المملكة العربية السعودية عند شرائهم بقيمة 250 ريالا سعوديا أو أكثر على قسيمة هدايا بقيمة 50 ريالا سعوديا خلال الفترة بين 11 أبريل و1 مايو. وتبقى قسائم الهدايا قابلةً للاستبدال حتى 4 مايو 2021، فيما تمتد فترة الاستبدال في سلطنة عمان حتى ثلاثة أشهر.

وفي الإمارات العربية المتحدة، سيستمر السحب على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من سامسونج وعرض الحصول على قسيمة هدايا عند الشراء بشكل متزامن طوال فترة الأسابيع الخمسة من 11 أبريل حتى 15 مايو.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالسحب في دول مجلس التعاون الخليج على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بعلامة «رد تاغ» بتاريخ 20 مايو 2021 بعد انتهاء الجهات المعنية من إجراء السحب الإلكتروني. وللمشاركة في عروض رمضان من «رد تاغ»، والحصول على فرصة الفوز بهاتف Galaxy S21 Ultra 5G من سامسونج، يمكن للعملاء زيارة أيّ من متاجر العلامة من 11 أبريل حتى 15 مايو وإنفاق أي مبلغ ثم إدخال رقم إيصال الفاتورة والتفاصيل الشخصية عبر الرابط