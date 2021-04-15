حصل البنك العربي الوطني على جائزة الأداء المتميز لشركاء نجاح برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقديراً لدور البنك الفاعل في دعم مستهدفات البرنامج الرامية إلى تمكين أصحاب منشآت هذا القطاع الحيوي بما يمثله من دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني.وأعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد الرشيد عن اعتزازه بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس الشراكة البنّاءة القائمة بين البنك وبين برنامج كفالة؛ بهدف تحفيز أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم وتطلعات رؤية المملكة 2030.ولفت الرشيد إلى حزمة المبادرات الحكومية التحفيزية التي أسهمت في مساندة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما تمخض عنها من شراكة حكومية مع القطاع الخاص أثمرت عن العديد من البرامج التمويلية لتحقيق استدامة أداء هذا القطاع، وفي مقدمة ذلك برنامج التمويل المضمون، الذي كان للبنك العربي الوطني الاستجابة السباقة لتنفيذه انطلاقاً من التزامه بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية.وثمّن الرشيد مستوى التعاون البنّاء لوزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحافظ البنك المركزي السعودي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدير عام برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما قدموه من تسهيلات في سبيل إنجاح هذه المبادرة المشتركة الموجهة لصالح دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمثله من ركن أساسي لتحفيز الناتج المحلي السعودي.