• مستلزمات رمضان لولو المعبأة مسبقاً:

أساسيات معبأة مسبقًا للشهر الكريم بالشراكة مع بنك الطعام السعودي «إطعام».

• بطاقة إفطار وسحور رمضانية:

بطاقات هدايا خاصة.

• علب الإفطار:

علب مريحة للتبرع بها من أجل الإفطار.

• حملة الصحة ثروة:

بالشراكة مع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة «كيل».

بمناسبة الشهر الفضيل الثاني الذي التزمنا فيه بممارسة قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، وسط كوفيد 19 منذ العام الماضي، قدمت «لولو» حملتها الرمضانية التي تسلط الضوء على عروض البيع بالتجزئة والأنشطة الخيرية.

إطلاق مجموعات رمضان لولو

في محاولة لتحسين تجربة العملاء ولجعل التسوق سهلًا وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان، قدمت «لولو» مجموعتها الرمضانية المعبأة مسبقًا مقابل 99 ريالا سعوديا، والتي تم إنشاؤها خصيصًا للتسوق الأساسي والتبرع.

وبالشراكة مع بنك الطعام السعودي، سيتم توزيع هذه المستلزمات مع علب الإفطار (بسعر 15 ريالا سعوديا لكل منها) على المحتاجين والجمعيات الخيرية. تم توقيع الاتفاقية بين عبدالرحمن الحزيمي المدير الإقليمي لبنك الطعام السعودي بمنطقة الرياض، وبشار البشر المدير الإداري لولو السعودية هايبر ماركت، بحضور شهيم محمد مدير لولو هايبرماركت السعودي، ومسؤولي لولو، والضيوف الكرام.

ويتم تسعير هذه المجموعات أقل بكثير من سعر السوق العادي. وتحتوي على منتجات بقالة، مثل الأرز ومسحوق الحليب والسكر والزيت وما إلى ذلك. وتتوفر مجموعات مستلزمات رمضان في جميع متاجر لولو وعبر الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني:

www.luluhypermarket.com.

وقال شهيم محمد مدير لولو هايبر ماركت في السعودية: «مع استمرار الوضع الوبائي الحالي في تقييد الأغلبية بالتجمعات الصغيرة والمزيد من الأشخاص الذين يقيمون في المنزل، أطلقنا عروض المنتجات ومجموعات رمضان لجعل التسوق من منتجات البقالة أسهل وأكثر راحة، أقسام الترويج لدينا في المتاجر ممتلئة وواسعة مع الكثير من أساسيات المنتجات المقدمة بخصومات كبيرة، وتتوفر نفس العروض أيضًا عبر الإنترنت من خلال الصفقات والعروض الترويجية، لضمان التسوق الآمن لأولئك الذين لا يرغبون في الشراء من المتاجر».

وبصرف النظر عن المجموعات، من المقرر أن تطلق لولو محطات الطعام التقليدية التي تسلط الضوء على مهرجان اللحوم والتمور والمكسرات وتحليات الإفطار ومهرجان الحلوى، علاوة على ذلك تقدم لولو سوق الفواكه لتزويد العملاء بالفواكه والخضراوات الطازجة بأسعار تنافسية، حيث يحتوي على 30 فاكهة غريبة طوال الشهر.

ومن خلال شبكة عالمية من مكاتب مصادر الطعام جنبًا إلى جنب مع مركز الوفاء بالتجارة الإلكترونية في البلاد، ضمنت لولو وجود متاجر جيدة التجهيز في الفروع وعلى الإنترنت خلال الشهر الكريم. لمزيد من المعلومات، زُر:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions.

علب الإفطار

# مشاركة_السعادة

بالتعاون مع بنك الطعام السعودي، أطلقت لولو علب إفطار تضم عبوات مريحة من الوجبات الأساسية بعد الصيام، والتي يمكن للعملاء شراؤها مقابل 15 ريالا سعوديا لكل منها. هناك أيضًا خيار للتبرع بمبلغ 15 ريالًا سعوديًا من خلال كاونترات الكاشير. وسيقوم بنك الطعام السعودي بتوزيع صناديق الإفطار على المحتاجين والجمعيات الخيرية التي تصل إلى المحتاجين.

إلى جانب كونها معروفة بمجموعة منتجات واسعة وخدمة عملاء متميزة، فقد كانت لولو دائمًا المروج الرئيسي للمبادرات الاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة في جميع أنحاء العالم. على مر السنين، أطلقت أكبر بائعي التجزئة في المنطقة العديد من المشاريع تجاه هذه الدعوات وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

بطاقات إفطار وسحور رمضان

#انشر الخير

احتفاءً بروح العطاء في الشهر الكريم، أطلقت لولو بطاقة رمضانية متوفرة بسعر 15 ريالا سعوديا و150 ريالا سعوديا.

وشارك عبدالله العنزي مدير التسويق في لولو السعودية: «سعداء بإطلاق بطاقات بطابع رمضاني لعملائنا، تماشياً مع أهدافنا لتعزيز تجربة التسوق خصوصا خلال المناسبات الهامة مثل رمضان. حيث إن التجمعات للإفطار وتناول الطعام غير مسموحة حاليا لضمان سلامة الجميع. وتعتبر البطاقة طريقة مثالية لنتذكر أحبابنا ونظهر جانب الاهتمام بهم في مختلف الأوقات».

البطاقة صالحة للاستخدام حتى 13 مايو 2021، ويمكن استخدامها عدة مرات حتى يتم استهلاك القيمة الإجمالية للبطاقة.

«لولو» تدعم «كيل» لمحاربة السمنة

بالتعاون مع جمعية كيل لمكافحة السمنة، أطلقت لولو حملة الصحة ثروة لزيادة الوعي بالسمنة، ومخاطرها على الصحة، إلى جانب أهمية الحد من انتشارها بين المجتمع. ومقابل كل عملية شراء لوجبة إفطار وسحور صحية، سيتم التبرع بـ 5% للمؤسسة الخيرية.

كجزء من الحملة، تسلط لولو الضوء على مجموعة متخصصة من المنتجات المستوردة الصحية، التي تلبي احتياجات السوق الاستهلاكية المتنامية للمنتجات العضوية، والمنتجات الخاصة بالأنظمة الغذائية عبر متاجرها. وستتضمن قوائم الطعام الخاصة المستوحاة من المأكولات حول العالم أطباق كيتو، وأطباق عضوية من محطات الطعام الساخنة في لولو أيضًا.

هذا وستستضيف «لولو» سلسلة فيديو من النصائح اليومية من مدربي اللياقة البدنية الموثوق بهم والوصفات الصحية من وزارة الصحة. ترقبوا:

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