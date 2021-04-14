مع استمرار الوضع الحالي الذي يدفع باتجاه المزيد من حلول «العمل والدراسة من المنزل»، فإن أحد أكبر الأسواق التي ما زالت تشهد زيادة هائلة في الطلب هو في الواقع أجهزة الحواسيب المحمولة. إذ يحتاج الناس الآن إلى أجهزة حواسيب محمولة وقوية لمكاتبهم المنزلية، ومنذ دخولها في قطاع أجهزة الحواسيب، سعت هواوي باستمرار لتزويد مستخدميها بمنتجات عالية الجودة ومبتكرة من أجل تجربة المستخدم النهائية؛ وهذا ما دفعها مؤخراً لإطلاق الجهاز الأحدث في مجموعة الحواسب الشخصية وهو HUAWEI MateBook D 16 الجديد تمامًا من هواوي والذي يجمع بين المعالج الفائق الأداء AMD Ryzen ™ 4000 H من جهة، والشاشة الكبيرة النابضة بالحياة بمقاس 16.1 بوصة من جهة أخرى، مما يلبي احتياجات الشباب المتنقلين والذين يطلبون جهاز حاسوب محمول لا يوفر أداءً قويًا فحسب، بل يحافظ في نفس الوقت على مظهر أنيق وعصري. بالإضافة إلى حزم جميع المكونات اللازمة لأداء قوي في جسم مضغوط وخفيف الوزن، ولقد أصبح هذا الحاسب الشخصي اعتباراً من اليوم متوفراً في متاجر محددة في المملكة العربية السعودية.

تصميم خفيف الوزن يسهل حمله والتنقل به

صُمم الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16 ليُعزز أداء الأجهزة المحمولة، ويتميز بتصميمه البسيط والمُميٍز لفئته، والذي ينعكس في هيكله القوي المصنوع من سبائك الألومنيوم عالية القوة، والمصقول بعملية السفع الرملي المتقدمة. وحتى مع الهيكل المعدني، يظل الكمبيوتر خفيف الوزن وسهل الحمل بشكلٍ رائع بفضل وزنه الذي يصل إلى 1.74 كجم فقط، وسماكة تبلغ 18.4 مم فقط في الجزء الذي يعتبر الأكثر سمكاً في الجهاز.

[1] قد يختلف الوزن الفعلي بسبب تفاوتات التصنيع والاختلافات في طرق القياس.

[2] البيانات التي تم الحصول عليها من معامل هواوي. تخضع الخبرة لتكوين المنتج وإصدار البرنامج وسيناريو الاستخدام والعوامل البيئية الأخرى.

تجربة شاشة عرض FullView غامرة

تتميز شاشة العرض الكاملة FullView Display في الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16، والتي تُعتبر عنصراً أساسياً في عائلة MateBook من HUAWEI، بإطار رفيع يبلغ 4.9 مم، مما يحقق نسبة مذهلة بين الشاشة والجهاز تبلغ 90%. وهذا العرض المذهل لشاشة هواوي يسمح بملاءمة لوحة IPS مقاس 16.1 بوصة في جهاز HUAWEI MateBook D 16 صغير الحجم، والذي يتميز بميزة شكلية لا يُمكن للمصنعين الآخرين عادةً تجهيزها إلا بشاشات مقاس 15.6 بوصة. وتدعم الشاشة دقة p1080Full HD، 100% sRGB، بأقصى سطوع يصل إلى 300nits مضاد للوهج، لتقديم صور أكثر غنى بألوان أصلية، وتتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية تبلغ 16: 9 لتوفير تجربة غامرة جداً. وقد اجتازت الشاشة اختبارات الرجفة (Flicker Free) والأشعة الزرقاء (TÜV Rheinland Low Blue Light)، مما يمنح المستخدمين راحة بال أكبر وتجربة مشاهدة أكثر راحة.

أداء لا يمكن عرقلته

على الرغم من الشكل النحيف والوزن الخفيف، يوفر جهاز الكمبيوتر HUAWEI MateBook D 16 أداءً من الدرجة الأولى مع معالِجات AMD Ryzen ™ 4000 H مقاس 7 نانومتر التي تعمل بجهد قياسي وتدعم ما يصل إلى 40 وات TDP، ورسومات Radeon ™ المدمجة التي توفر الدعم الكامل للاحتياجات اليومية على الوسائط المتعددة. كما تتآزر المعالجات القوية مع محرك الأقراص الصلب NVMe PCIe وذاكرة DD4 ثنائية القناة للحصول على تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة. ويُمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الوضع الاعتيادي (Standard) ووضع الأداء (Performance) باستخدام الاختصار على لوحة المفاتيح لاختيار المستوى الأمثل لقوة المعالجة المناسب لاحتياجاتهم.

ومن أجل توفير التبريد الكافي وبالتالي الحفاظ على الأداء القوي للكمبيوتر المحمولHUAWEI MateBook D 16، صممت Huawei نظام تبريد عالي الكفاءة يتميز بمراوح مزدوجة زعنفية HUAWEI Shark مع ترتيب كثيف لشفرات المروحة على شكل حرف S، تُحافظ على الجهاز بارداً وهادئاً.

ومع الشكل الرفيع، يُوفر الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16 أيضاً مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال لأغراض مختلفة لاستخدامك اليومي. فعلى الجانبين، يتضمن الجهاز منفذي USB-C بكامل الميزات، ومنفذي USB 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI، ومنفذ مقبس صوت 3.5 ملم. وتدعم هوائيات 2x2 MIMOخدمة الانترنت Wi-Fi 6، مما يوفر اتصال إنترنت عالي السرعة وثابت خلال العمليات اليومية على الجهاز.

ببساطة انقر للتواصل مع خاصية Huawei Share

يتضمن الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16 خاصية Huawei Share التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية بالعمل معاً والتفاعل فيما بينها دون حواجز، مما يُعزز تجربة المستخدم بمميزات ذكية عالية، وبالتالي يُقدم تجربة أكثر متعة.

بنقرة بسيطة، تعمل خاصية التعاون متعدد الشاشات Multi-screen Collaboration على توصيل الكمبيوتر المحمول للمستخدم بهاتفه الذكي بسلاسة، مما يتيح للمستخدم ليس فقط نقل ملفاته بسلاسة، ولكن أيضاً فتح ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات محمولة على شاشة الكمبيوتر المحمول في وقتٍ واحد، وبالتالي يجعله مثالياً للقيام بمهامٍ متعددة، بالإضافة إلى التواصل الاجتماعي أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح صفحات الويب. وتتيح خاصية Huawei Share للمستخدمين أيضاً إجراء مكالمات الصوت والفيديو وتلقيها، أو فتح ملفات الهاتف الذكي وتعديلها مباشرةً، وكل ذلك من شاشة الكمبيوتر المحمول بمقاس 16.1 بوصة. وبمجرد إقران الأجهزة، يُمكن للمستخدم توصيل الكمبيوتر المحمول بالإنترنت عبر الهاتف الذكي بنقرة واحدة فقط والدخول على شبكة الإنترنت بغض النظر عن مكان وجوده.

تجربة أكثر ذكاءً

يأتي جهاز HUAWEI MateBook D 16 مزوداً بمحول طاقة USB-C خفيف الوزن وصغير الحجم بقدرة 65 وات مع كابلات قابلة للفصل. وبفضل سرعة الشحن التي تستغرق 15 دقيقة فقط، يُمكن للكمبيوتر المحمول تحمل ساعتين كاملتين من الاستخدام المكتبي اليومي. لا يتوافق الشاحن مع الهواتف الذكية الأخرى التي تدعم تقنية HUAWEI SuperCharge ™ فحسب، ولكن يدعم الكمبيوتر المحمول ميزة الشحن العكسي عند إيقاف تشغيله، مما يحوله إلى بنك طاقة كبير.

يحتوي الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16 أيضاً على زر الطاقة الذي يعمل ببصمة الإصبع، والذي يسمح للمستخدم تشغيل الجهاز وتسجيل الدخول إليه في خطوة واحدة بسيطة، وبالتالي يجعل عملية التشغيل سريعة وآمنة جداً. في الوقت نفسه، تُتيح الكاميرا المريحة للمستخدم رؤية أوسع للشاشة وتساعده على حماية خصوصيته.

يتوفر جهاز HUAWEI MateBook D 16 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بسعر 4,199 ريال سعودي عبر متجر HUAWEI الإلكتروني ومتجر هواوي الرئيسي في الرياض بارك والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.