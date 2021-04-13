أعلنت شركة دور للضيافة إطلاق «أماسي»، العلامة الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي ستشمل مجموعة من المطاعم التابعة لفنادق دور للضيافة، لتقديم وجبات الإفطار والسحور بأسلوبٍ جديد وفريد، وذلك طيلة الشهر الفضيل، وسط أجواءٍ رمضانية متميزة وتراعي جميع الإجراءات الاحترازية.

وقال الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في دور للضيافة حسان أحدب: «تمثل علامة «أماسي» مفهوماً جديداً وخاصاً بالشهر الفضيل، ونفخر في دور للضيافة بإطلاقها هذا العام عبر عدد من المطاعم، ضمن فنادقنا المشاركة في الرياض وجدة والجبيل. ومن خلال «أماسي»، حرصنا على إعداد قوائم طعام شهية وغنية، لتقديمها بطريقة غير تقليدية عبر تصاميمٍ مميزة ومذاقات فريدة، وحرصنا أيضاً على أن تكون منسجمة مع أجواء الشهر الكريم وتراعي كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة في المملكة».

ويكتسب إطلاق علامة «أماسي» لهذا العام بعداً استثنائياً لما فرضته جائحة فايروس كورونا من تداعيات خلال شهر رمضان الماضي، مما ألزم شركة دور للضيافة من تصميم برنامج خاص لهذا العام يقدم أجواء رمضانية للقاء الأهل والأصدقاء للاجتماع على موائد الإفطار والسحور، مع مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة، من خلال استبدال تقديم البوفيهات بقوائم طعام خاصة تقدم على المائدة، كما تعتمد شركة دور تطبيق برنامج الاستضافة الآمنة (Safe Stay) الذي كانت سباقة في إطلاقه مع بدء الجائحة، ويواكب أقصى معايير الوقاية وفقاً للاشتراطات الحكومية والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتنطلق «أماسي» مع بداية الشهر الفضيل لهذا العام، في 3 فنادق تابعة لدور للضيافة، وهي: قرية مكارم النخيل بجدة، هوليداي إن الجبيل، وفندق ماريوت مطار الرياض. وقد حرصت دور على إضفاء أجواء الشهر الفضيل إلى موائد «أماسي» بكل تفاصيلها بما يوفر للضيوف تجربة لا تنسى مع الأهل والأصحاب بهدوءٍ وطمأنينة.

ومن خلال الموقع الالكتروني www.amasy.me يمكن للضيوف حجز مائدتهم في الفندق مسبقاً بكل يسر وسهولة.