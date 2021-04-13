ساهم موسم رمضان في انتعاش دخل مندوبي توصيلات المطاعم والمحلات التجارية، إذ يكثر الطلب على هذه المنتجات قبل وخلال شهر رمضان المبارك.وتشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التطبيقات المخصصة لتوصيل الطلبات، فيما تختص وزارة التجارة على استقبال الشكاوى المتعلقة بتأخير توصيل الشحنات من المتاجر خلال المدة المحددة.ورصدت «عكاظ» ارتفاع طلبات توصيل المنتجات إلى المنازل، شهدت المنتجات الاستهلاكية، أو المنزلية الأساسية أو الكمالية، إذ أكد العامل في مجال توصيل المنتجات عبدالرحمن الكديدي أن توصيل الطلبات خلال موسم ما قبل رمضان ورمضان يتضاعف بكثير مقارنة ببقية أيام السنة، خصوصا أن الطلبات طوال العام تعد محدودة مقارنة بشهر رمضان، وقد تتضاعف الطلبات بنسبة تتجاوز 200%.وشاركه في القول معاذ دبوان الذي أكد أن طلبات رمضان تعد موسما مؤقتا للتوصيل، ويكثر الطلب من الأسر على إيصال الخدمات، موضحا في الوقت ذاته أن التوصيل يحقق أرباحا متوسطة خلال فترة ما قبل رمضان بأسبوعين حتى شهر رمضان، إلا أن هذا الموسم ينتهي بنهاية الشهر.إضافة لعدم توفر جهاز الدفع المتنقل.وأكدت المستثمرة في مجال الملابس النسائية بيان فؤاد أن موسم رمضان تزدهر المبيعات فيه بشكل قياسي، ما يجعله موسما فريدا في مبيعات الملابس النسائية.وبينت أن العائق الذي قد يتسبب في إيصال المنتجات من خلال بعض المندوبين، ما يواجهونه من بطء في إيصال الطلب، وحدوث بعض الأخطاء كاستبدال منتج مكان آخر، أو إيصال بعض الشحنات ونسيان الأخرى.