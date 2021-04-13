شهدت أسواق التمور في جدة إقبالاً من المتسوقين على الشراء وانتعاشاً في المبيعات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك على شراء التمور بمختلف أنواعها، في ظل وفرة المنتجات من التمور بجميع أنواعها القادمة من المدن والمحافظات المُصدرة لها مثل: القصيم، والمدينة المنورة، والأحساء، وبيشة، وغيرها من مدن المملكة.وبحسب الأسعار المتداولة، بلغ سعر التمر السكري المفتّل، الذي يأتي في مقدمة التمور المرغوبة هذه الأيام، ما بين 60 إلى 180 ريالا، ومن ثم الخلاص البالغ سعره ما بين 80 إلى 180 ريالا تقريباً.وبين عادل الجهني (مالك أحد المحلات) أن الرغبة الشرائية تختلف من شخص لآخر من حيث الأنواع الأخرى المتعددة، لافتا إلى أن التمر السكري المفتّل من أكثر الأنواع التي تشهد إقبالا من المتسوقين.وذكر أحد المتسوقين حرص الأسر على شراء التمر وبكميات وأنواع مختلفة لتصدره المائدة الرمضانية وكذلك طيلة أيام العام، فضلاً عن استخدامات التمر المتعددة ودبسه في مختلف الأطعمة الأخرى وكذلك أنواعه المختلفة التي من بينها بالعسل والمكسرات والشوكولاتة وغيرها.