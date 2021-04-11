أعلنت شركة ساماكو السيارات الوكيل الحصري لسيارات «أودي»، وصول موديلات الإصدارات الخاصة من الطرازات الجديدة لسيارات أودي A4 وأودي A6 إلى صالات العرض.

وتصنف أودي A4 الجديدة في قمة السيارات السيدان صغيرة الحجم الفاخرة، بفضل جودة الركوب المتزنة وخيارات المحرك القوية الفعالة والمقصورة الأنيقة، وتأتي سيارة 4A الإصدار الخاص بمحرك 2 لتر وقوة 190 حصان، وتتميز بمجموعة خيارات حصرية إضافية متعددة، مثل العجلات بمقاس 19 انش حصري، ونظام دعم قطني لمسند أسفل الظهر وإضاءة خلفية LED بإشارات توجيه ديناميكية، وأيضاً نظام وقوف لمساعدة السائق داخل المدينة، بالإضافة إلى نظام الوقوف على الطرقات السريعة، ويوجد بالسيارة شاشة عرض مريحة ونظام المساعدة أثناء الانتظار.

أما في ما يتعلق بسيارة أودي A6 الجديدة فهي تصنف في قمة السيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، بفضل مقصورتها الفخمة وقيادتها المحسنة وخيارات محركاتها القوية، وتأتي سيارة 6A الإصدار الخاص بمحرك 2 لتر بقوة 245 حصان، وهو محرك هجين خفيف، وبنظام دفع رباعي مستمر quattro وعجلات رياضية مقاس 20 انش، وبسقف بانورامي، كما تتميز السيارة بوجود أنظمة ذكية لمساعدة السائق في القيادة الآمنة وكاميرا 360 درجة خارجية محيطيه، وإضاءة داخلية محيطية بـ 30 لون وشاحن لاسلكي متطور.

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