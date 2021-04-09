أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم شهر رمضان هذا العام وذلك حتى يوم الأربعاء 14 أبريل، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وبينت «التجارة» أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الحالي شملت أكثر من 5 ملايين منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.

وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحلات التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.