أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الأربعاء) مرتفعاً 25.32 نقطة ليقفل عند مستوى 10014.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وصدر، والسعودي الفرنسي، وسيسكو، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو، والوطنية للتعليم، واللجين، ومجموعة فتيحي، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.27%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وجازادكو، وجاكو، وشاكر هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وجازادكو، والراجحي، والإنماء، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 127.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23406.71 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 527 صفقة.